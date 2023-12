WALKAROUND - Lazio, al Cívitas Metropolitano l'aquila non vuole farsi domare - FOTO&VIDEO

Fonte: dal nostro inviato a Madrid, Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

Una sfida per la leadership del girone. Un confronto che va al di là del momento e del contesto. Il Civitas accoglie la Lazio e per gli uomini di Sarri in scia dei Colchoneros, il rettangolo verde non deve trasformarsi in arena. I rossobianchi di Madrid nel dna difendono fieri i tratti del carattere combattivo di Simone. Ecco che nei desideri di Morata e compagni persiste l'idea di matare la Lazio e tagliare da primo il traguardo degli ottavi di finale. Onore e blasone, più che un cammino in discesa che comunque non guasta. "Garra" e temperamento che anche Immobile e compagni vogliono ritrovare in una delle sfide più complicate e di impatto di questa stagione. Il pallone che sventola al centro del campo e le note della Champions League. Il calcio dei grandi che si consumerà domani, davanti a 65 mila spettatori, va in antipasto nel walk around di questa sera. La quiete prima della tempesta. Come il sibilo impercettibile del vento che soffia tra gli spalti vuoti e lascia presagire il clima di battaglia di domani. Orde di tifosi agguerriti che incitano i rojiblancos. L'Atletico pronto a matare. La Lazio che invece fa appello alle sue nobili origini per levare lo scudo. I colori della Grecia e il simbolo Olimpia. Artigli e apertura alare: l'aquila è Roma e nel confronto all'ultimo assalto, da vero rapace non ha proprio intenzione di lasciarsi domare.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ZOOM O SCORRI A FINE ARTICOLO

CLICCA QUI PER IL VIDEO PANORAMICO O SCORRI A FINE ARTICOLO