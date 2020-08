Calciomercato Lazio, ci siamo per Muriqi: affare in chiusura, poi le visite

Sfumato David Silva, la Lazio sta per chiudere il primo colpo in entrata. Si tratta di Vedat Muriqi, centravanti in arrivo dal Fenerbahce per circa 18 milioni di euro (16 + 2 di bonus). Nella giornata di oggi dovrebbero essere limati gli ultimi dettagli per definire il trasferimento del colosso di 194 centimetri in biancoceleste. Poi verrà fissata la data per il suo sbarco a Roma, seguito dalle visite mediche di rito e la firma sul contratto lungo 5 anni (guadagnerà 2 milioni complessivi a stagione). Inzaghi lo avrà a disposizione già per il ritiro di Auronzo di Cadore, potrà testare le sue qualità sin da subito. Il kosovaro classe 1994 è il rinforzo per il reparto offensivo, un attaccante con caratteristiche differenti da quelli in rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

David Silva, Lazio tradita e furiosa. Ora Tare aspetta spiegazioni

Lazio, la difesa è l'arma in più: per la Champions conferme e nuovi innesti

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato ieri alle 11:30