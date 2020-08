David Silva, Lazio tradita e furiosa. Ora Tare aspetta spiegazioni

David Silva è sfumato così, all’ultimo. Nemmeno il tempo per rendersene conto che è arrivato il comunicato della Real Sociedad che ne annunciava l’affare. Una doccia fredda, di più, una mazzata tra capo e collo. La Lazio aveva lavorato a lungo al colpo, aspettava una risposta, poi si è capito, con il passare del tempo, che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Il club biancoceleste si sente tradito da David Silva: gli accordi erano stati trovati, il giocatore si dimostrava entusiasta. Poi il nulla all’improvviso. Secondo quanto riporta la rassegna di Radiosei, oggi il ds Igli Tare e il patron Claudio Lotito potrebbero reagire attraverso dichiarazioni ufficiali. “Aspetto che Silva e il suo agente facciano una dichiarazione ufficiale”, ha tuonato in un messaggio al giocatore e ai suoi procuratori, Tare. La Lazio aspettava il Mago spagnolo, c’erano le visite mediche fissate. Sfumato tutto. Ora bisogna ricostruire un piano B per regalare ad Inzaghi un altro giocatore forte, d’impatto e d’esperienza.

