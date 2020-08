Lazio, la difesa è l'arma in più: per la Champions conferme e nuovi innesti

Più passa il tempo, più la Lazio difende meglio. Da quando Simone Inzaghi siede sulla panchina biancoceleste, la retroguardia è diventata sempre meno vulnerabile, in un continuo percorso di crescita che è andato di pari passo con quello del club, tornato in Champions a distanza di tredici anni dall'ultima apparizione. Dalla media di 1,34 reti a partita della Serie A 2016/17 si è passati a 1,10 della stagione appena conclusa. E la media sarebbe stata ancor più passa se il Covid-19 non avesse scombussolato tutti gli equilibri, restituendo al campionato una Lazio lontana rispetto a quella ammirata prima della sosta. Solo 23, infatti, erano i gol subiti nei 26 incontri prima del lockdown, 19 nelle 12 sfide rimanenti.

EVOLUZIONE - Resta, tuttavia, l'evoluzione, frutto di una vera maturazione tattica da parte dell'allenatore, che dall'iniziale linea a 4 e passato a quella a 3. Decisivi, poi, gli innesti che hanno innalzato progressivamente il livello del reparto. È anche grazie a questo se i biancocelesti sono riusciti a centrare la qualificazione in Champions, ed è proprio da questo che si partirà per programmare la prossima stagione, migliorando ulteriormente un pacchetto arretrato che si è dimostrato più che all'altezza nel corso del campionato appena concluso. Sarà rinnovato, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il contratto di Luiz Felipe, che insieme ad Acerbi e Radu ha composto il terzetto tipo dell'ultima stagione. Dietro di loro ancora Patric, anche lui verso il prolungamento. A completare il reparto Denis Vavro, da cui la società si aspetta risposte importanti. Non è previsto spazio per Bastos, che pare essere fuori dal progetto tecnico e sempre più vicino all'approdo in Turchia,

INNESTI - Per quanto riguarda i nuovi innesti, l'obiettivo principale di Igli Tare è sempre stato Marash Kumbulla, ma quello del giovane talento del Verona non è l'unico nome sul taccuino. Numerose sono le piste alternative, da Min-jae Kim a Robin Koch, passando per altri nomi rigorosamente tenuti nascosti. Il colpo Champions in difesa si farà, anche per confermare la tendenza degli ultimi quattro anni. La difesa della Lazio, più passa il tempo, più difende meglio.

