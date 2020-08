Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Sfida alle big per il Messi russo”

Dalla Spagna arriva un'indiscrezione di mercato. Secondo Don Balon, la Lazio sarebbe sulle tracce del giovane fantasista russo Sergey Pinyaev, in forza al Chertanovo Mosca, nella seconda divisione russa. Veloce, tecnico, molto abile con la palla al piede, grazie anche al suo baricentro basso dovuto all'altezza , 166 cm. Centravanti o ala destra, Pinyaev, che ha militato anche nella Lokomotiv Mosca, sembra essere finito sul taccuino di molte squadre. Oltre ai biancocelesti, sembrano essersi interessate anche altre big, come Barcellona, Real Madrid, United, Liverpool, Dortmund, Lipsia, e in Olanda anche Ajax e Psv.

