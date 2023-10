Chibsah: "Lazio in netta ripresa, ma col Sassuolo non sarà semplice. E su Sarri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Quali possibili insidie nasconde Sassuolo-Lazio? Al fine di delinearle, abbiamo intervistato in esclusiva Raman Chibsah, in forza nel club neroverde tra il 2012 e il 2015.

Che tipo di partita ti aspetti tra Sassuolo e Lazio?

“Non sarà semplice per la Lazio, il Sassuolo è molto in condizione. In generale, mi piace continuare a seguire la Serie A: è un campionato stimolante e avvincente”.

Sotto quali aspetti il tuo ex Sassuolo potrebbe insidiare i biancocelesti?

“Io ho notato che, in questa stagione, il Sassuolo è diventato magistrale nell’aggressione degli spazi. La Lazio dovrà stare molto corta e, allo stesso tempo, compatta. Ma Sarri l’avrà preparata a regola d’arte”.

A proposito di Sarri: dopo un avvio stentato, a tuo avviso, è riuscito a rilanciare la Lazio?

“Secondo me la Lazio è in netta ripresa. Per me disputerà un ottimo campionato. Sin qui, alla fine, gli sono mancati soltanto i gol di Immobile. Arriveranno e, per i biancocelesti, sarà ordinaria amministrazione come sempre”.

Non è mistero che Sarri abbia notevole stima calcistica per il tuo amico Berardi: per quali ragioni è rimasto al Sassuolo, anche nell’ultima sessione di mercato?

“Perché quello è il suo ambiente: ha intorno a sè persone che lo stimano, fa la differenza nella squadra… Poi non dimentichiamoci che è stato il Sassuolo a scoprirlo e Domenico, ragazzo molto intelligente, è riconoscente al club neroverde”.

In qualche recente intervista non ha tuttavia esitato a esternare implicitamente il desiderio di cambiare aria…

“Non entro nel merito di scelte personali. Potrebbe anche starci: ha 29 anni, è punto fermo della Nazionale. È normale possa pensare, ogni tanto, a altre situazioni…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.