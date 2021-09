Lazio, Daniel Meguela e la sua 'Più in alto degli uomini Remix' all'Olimpico: "Il mio sogno diventato realtà!"

In occasione dell'ultimo match casalingo della Lazio, la gara contro il Cagliari, i presenti all'Olimpico hanno avuto modo di ascoltare "Più in alto degli uomini". Si tratta di un brano dedicato alla squadra biancoceleste, scritto e interpretato dall'artista romano Daniel Meguela. Per parlare di quello che lui stesso ha definito "un progetto ambizioso", il cantante è intervenuto ai nostri microfoni. Il modo in cui è nata l'idea, l'intero album, i prossimi passi da compiere. Daniel Meguela, con una comprensibile emozione e infinita soddisfazione, si è espresso su quello che è, a tutti gli effetti, un "sogno diventato realtà". "Si tratta di un progetto partito due anni fa quando ho scritto la canzone 'Più in alto degli uomini Remix'. Successivamente ho avuto l'idea di creare un album intero, sarebbe il primo lavoro di questo tipo interamente dedicato alla Lazio", ha esordito.

PROSSIMI PASSI - L'artista ha proseguito il racconto: "Sto provando a coinvolgere anche personaggi famosi del mondo biancoceleste oppure ex calciatori. Tengo a sottolineare che voglio affiancarmi agli altri cantanti, quelli storici, senza alcuna pretesa. Da tifoso per me sono sacri, non si toccano. È un piccolo sogno il mio. Il brano che è passato domenica allo stadio è andato bene, la gente è contenta, mi auguro che possa esser ascoltato anche in occasione del derby. Per me è una grande soddisfazione".

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ - "Sentivo che avrei fatto qualcosa per la Lazio, nel piccolo o nel grande - ha rivelato Meguela -. La musica mi ha aiutato a far diventare il mio sogno realtà. Penso a quel bambino che desiderava tutto questo, e ora voglio dire con soddisfazione a quel bambino 'ce l'abbiamo fatta'. Anche se questo durerà un giorno o vent'anni, non so cosa accadrà. Però per un musicista che tifa Lazio far questo è una grande emozione. Sentire e vedere le persone che cantano il brano e iniziano ad apprezzarlo è bellissimo!".

L'ALBUM - Infine sull'intero album: "L'album, che dovrebbe uscire intorno a Natale, s'intitola 'Solo amor per te', sarà composto da dieci tracce e, tra queste, un paio di canzoni saranno a sopresa con il coinvolgimento di alcuni ex giocatori di cui ancora purtroppo non posso dire i nomi, devo avere delle conferme. Del remix credo di fare anche un videoclip in alta definizione. Per me è un progetto abbastanza ambizioso. Col Covid si è tutto un po' rallentato, doveva uscire l'anno scorso. Oggi siamo pronti a ripartire alla grande".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Lazio, la squadra è in partenza per Torino: tra 24 ore la sfida contro i granata! - VIDEO

Torino, ancora differenziato per Pjaca: la situazione in vista della Lazio

TORNA ALLA HOMEPAGE