Calciomercato Lazio | La Spagna chiama, Escalante aspetta: la situazione

Il giocatore interessa a tre club in Spagna, ma dovrà aspettare prima di risolvere il caso in casa Cremonese dopo l'esonero di Alvini...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Cremonese ha cambiato allenatore. Il club lombardo ha salutato Alvini e ha accolto Ballardini. L'ex tecnico della Lazio è chiamato a provare l'impresa per salvare i grigio-rossi. Il tecnico emiliano è pronto a una nuova sfida. Inevitabilmente il cambio in panchina cambierà anche le strategie del club e le gerarchie. Il cambio di allenatore rallenta anche il ritorno di Gonzalo Escalante in Spagna. Il calciatore, di proprietà della Lazio, si trova a Cremona con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza della squadra in Serie A. L'esperienza alla Cremonese, però, non ha regalato particolari gioie all'argentino che vorrebbe tornare in Liga. Nelle ultime settimane il calciatore è stato accostato con insistenza a Espanyol, Almeria e Cadice. Il club di Barcellona è davanti a tutte, ma dovrà aspettare. Come raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, per ora le piste restano congelate. Ballardini vuole, infatti, visionare dal vivo e valutare tutti i componenti della rosa prima di prendere qualche decisione affrettata. Qualche giorno di attesa per capire se il tecnico deciderà di tenere Gonzalo alle sue dipendenze o avallare la sua cessione. In quel caso, Escalante tornerebbe alla Lazio solo di passaggio per poi essere rigirato in Spagna con una formula da concordare.

Pubblicato il 17-01