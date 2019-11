Celtic, Lennon: “Sfida titanica, ma Lazio al nostro livello”

Cinque vittorie consecutive, primo posto in campionato ed Europa League e finale di Coppa di lega raggiunta. Il momento del Celtic è di quelli d'oro purissimo. Tra la squadra di Lennon e il sesto successo di fila giovedì si frapporrà la Lazio, obbligata vincere per tenere vive le chance di qualificazione ai sedicesimi. Al sito ufficiale del club, il tecnico degli scozzesi ha presentato con convinzione la sfida dell'Olimpico: “Sarebbe una grande iniezione di fiducia andare a Roma e uscirne con un risultato positivo” - spiega Lennon - “La vittoria in semifinale (5-2 in Coppa di Lega all'Hibernian ndr) potrebbe essere un fattore, tutti i miei giocatori ora stanno bene mentalmente”. Tanto che i Celts non vedono l'ora di scendere in campo: “Quando giochi bene, segni e produci il tipo di calcio che stanno giocando i miei ragazzi, vorresti solo continuare così. Non vorresti neanche allenarti, ma solo uscire e giocare ancora. Davanti a noi avremo una sfida titanica, conosciamo bene il valore della Lazio ma non è maggiore del nostro”.

