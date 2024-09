Dinamo Kiev, parla l'ex Kosovskyi: "Contro la Lazio ci è mancato..."

Vitalii Kosovskyi, ex centrocampista della Dinamo Kiev, ha commentato la sconfitta per 0-3 della squadra ucraina contro la Lazio nel primo turno della nuova formula dell'Europa League. Queste le sue parole: "Ad Amburgo alla Dinamo è mancato molto Denys Popov, con la sua capacità di affrontare l'avversario con forza e di vincere duelli. Ma comunque non vorrei incolpare Mikhavko, Bilovar e Brazhko di tutto ciò che non ha funzionato. Sono giocatori giovani e promettenti e devono passare attraverso questo tipo di partite". Poi ha continuato: "Non posso dire che la prestazione della Dinamo sia stata terribile. C'era velocità, azioni ben studiate, è mancata solo concretezza. In questo i giocatori della Lazio sono stati fortissimi segnando anche da in occasioni non clamorose. È per questo che il livello della Serie A è molto più alto di quello del campionato ucraino".