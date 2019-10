EURORIVALI - Dominio Celtic sul campionato: St. Mirren ko

Ancora una vittoria per il Celtic, sempre più al comando (a pari punti con gli storici rivali dei Rangers) della Scottish Premier League. I prossimi avversari della Lazio nel gruppo E di Europa League nella serata di ieri si sono sbarazzati del St. Mirren: 2-0 il risultato finale, con il solito Elyounoussi e Forrest a siglare le reti per i padroni di casa. Ora sono 28 i punti in classifica dopo sole 11 giornate, a testimonianza del dominio biancoverde sul campionato scozzese.

