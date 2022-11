EURORIVALI - Ko per il Midtjylland: battuto in casa dall'OB

Il Midtjylland esce sconfitto in casa per mano dell'OB. La squadra allenata da Bo Henriksen va ko nella 15esima giornata della Superligaen. I padroni di casa, nonostante il pareggio raggiunto grazie alla rete di Dreyer non riescono a rimettere in piedi la gara che termina a favore dell'OB con le reti di Jebali e Þrándarson. I danesi giovedì si giocheranno il passaggio del turno con lo Sturm Graz mentre la Lazio sarà impegnata in casa del Feyenoord.