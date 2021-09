EURORIVALI - Lokomotiv batte Krylya: continua l'inseguimento allo Zenit

La prossima settimana inizia l'Europa League, con la Lazio impegnata a Istanbul contro il Galatasaray. L'altra partita sarà tra Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia e l'avvicinamento per i russi può avvenire nel migliore dei modi. Nel settimo turno della Prem'er-Liga la squadra moscovita ha battuto per 2-0 il Krylya Sovetov grazie a una doppietta di Kamano: entrambi i gol nella ripresa per l'attaccante guineano che fin qui era a secco in stagione. In classifica la Lokomotiv sale a quota 15 a soli due punti dallo Zenit (che ha battuto 3-1 l'Akhmat) e e due lunghezze avanti alla Dinamo Mosca, impegnata domani contro il Nizhny Novgorod.

LAZIO, LA CONFERENZA STAMPA DI ZACCAGNI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO VERSO IL MILAN

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE