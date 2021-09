FORMELLO - Lazio, Ciro guida l'assalto al Milan: torna Luiz Felipe, dubbio a destra

FORMELLO - Immobile guida l’assalto a San Siro. Ciro il trascinatore, prova a portarsi dietro i compagni per espugnare il fortino rossonero. Non ci sono affaticamenti che tengano: ha svolto in gruppo anche la rifinitura, ai suoi lati pronti Pedro e Felipe Anderson come contro Empoli e Spezia. Zaccagni impiegabile nella ripresa. Sarri sorride, ha tutti i calciatori a disposizione per la sfida di domani. Scelte prettamente tecniche e tattiche, le sue. A centrocampo viaggia verso la conferma il terzetto con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Il Mago non ha saltato una seduta durante la sosta, l’ultima prestazione fa immaginare al centrocampo versione offensiva (e non con Akpa Akpro, tornato giovedì dagli impegni con la Costa d’Avorio). La maglia dello spagnolo non è in discussione.

DECISIONI. In panchina Basic, potrebbe debuttare a gara in corso. Dietro l’unico vero ballottaggio della formazione: Lazzari ha smaltito il problema al polpaccio destro, il dubbio è tra lui e Marusic: l’ex Spal è rientrato da tre giorni dallo stop muscolare, il montenegrino dopo aver disputato tre gare internazionali (tutte dall’inizio, due da 90 minuti). Hysaj sulla fascia sinistra, al centro la coppia vista al Castellani con Luiz Felipe (superato l'affaticamento al polpaccio sinistro) e Acerbi. Reina tra i pali, la gerarchia in porta sembra chiara anche in questa stagione.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Lazzari, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Basic, Romero, Muriqi, Zaccagni, Moro. All.: Sarri.