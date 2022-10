Lazio: le combinazioni per la qualificazione agli ottavi di Europa League

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Per accedere direttamente agli ottavi di finale di Europa League senza passare per gli scomodi sedicesimi contro le retrocesse dalla Champions League, la Lazio deve necessariamente arrivare prima nel girone F. Al momento regna l'equilibrio più totale con tutte le squadre a pari punti a quota 5 punti. Nel prossimo turno i biancocelesti riceveranno allo Stadio Olimpico il Midtjylland mentre l'altro match vedrà opporsi Sturm Graz e Feyenoord. All'ultima giornata gli uomini di Sarri andranno in Olanda con lo scontro tra danesi e austriaci a chiudere il programma.

POSSIBILI COMBINAZIONI - In virtù di ciò nonostante attualmente per effetto della differenza reti la Lazio sia terza (retrocederebbe in Conference League), Immobile e compagni hanno ancora il destino nelle proprie mani. Con due vittorie si garantirebbero quasi sicuramente il primo posto a prescindere dagli altri risultati. La possibilità che ciò non accade è piuttosto remota e va comunque presa in considerazione. Qualora Lazio e Sturm dovessero vincerle entrambe chiuderebbero il girone appaiate ad 11 punti. In virtù della parità negli scontri diretti, si andrebbe quindi a vedere la differenza reti. Al momento i capitolini sono a -2 mentre gli austriaci a -5. Appare difficile che possa essere ribaltata, ma nel calcio nulla può essere dato per scontato.

PASSAGGIO DEL TURNO CON 4 PUNTI - Nessun problema nel caso in cui la formazione di Ilzer non dovesse fare bottino pieno. In quel caso i 6 punti garantirebbero il pass per gli ottavi senza ulteriori calcoli. Qualora dovessero perdere in casa con il Feyenoord e contestualmente la Lazio riuscisse a battere il Midtjylland, gli aquilotti potrebbero anche accontentarsi del pareggio al de Kuip di Rotterdam all'ultima giornata in virtù dello scontro diretto vinto all'andata. Se invece da Strurm-Feyenoord dovesse uscire il segno X (sempre a patto che la Lazio batta i danesi), in Olanda il pareggio comporterebbe i medesimi "rischi" di differenza reti in caso di arrivo a pari punti con il Graz.