Lazio, Lotito sicuro sul rinnovo di Sarri: "Tempo al tempo..."

La Lazio è in corsa sul campo per un posto in Europa, mentre la società sta già programmando la prossima stagione. Un passaggio importante è stato l'incontro a tre dei giorni scorsi tra Maurizio Sarri, Claudio Lotito e Igli Tare. La permanenza del tecnico toscano è il caposaldo per la costruzione della nuova squadra, che sarà sempre più plasmata sulle nuove idee di calcio dell'allenatore. Eppure dopo l'annuncio di Lotito alla cena di Natale, il rinnovo di Sarri non è ancora stato sottoscritto. Il presidente biancoceleste però non ha dubbi a riguardo, come testimoniano le sue parole riportate da Il Messaggero: "Tempo al tempo, Maurizio resterà alla Lazio, come ho già detto". Frasi che fanno il paio con la voglia di permanenza di Sarri, ribadita più volte nelle conferenze stampa. Al momento la testa di tutti in casa Lazio è rivolta al campo, a breve si tornerà a parlare del rinnovo.

Pubblicato il 21/4