Lazio, Masip chiama e Pedro risponde: confermata l'amichevole con il Valladolid - VIDEO

La Lazio vola in Spagna. Il 6 agosto i biancocelesti saranno ospiti del Real Valladolid al José Zorrilla per il 'XLVIII Trofeo Ciudad de Valladolid'. La partita s'incasta perfettamente con gli impegni della squadra di Sarri che domani tornerà a Roma dopo aver passato 17 giorni ad Auronzo di Cadore, poi si recherà in Austria fino al 31 luglio. L'annuncio è arrivato in maniera del tutto particolare su Twitter: il portiere iberico Jordi Masip ha chiamato il connazionale Pedro invitando la Lazio al torneo e l'attaccante ha risposto accettando volentieri l'invito.

Ciao @realvalladolid

Grazie per l'invito, ci vediamo il prossimo 6 agosto al José Zorrilla per il trofeo della città di Valladolid!#CMonEagles pic.twitter.com/3jQDHQstcd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2022

