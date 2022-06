Lazio, nuovo premio per Ciro Immobile: vince il Leone d'Oro per meriti sportivi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Accanto al nuovo trofeo di capocannoniere, Ciro Immobile dovrà trovare un po' di spazio anche per l'ennesimo premio vinto. Venerdì alla Biennale di Venezia gli verrà infatti consegnato il Leone d'Oro per meriti sportivi. A seguito dell'evento, il bomber tornerà a godersi le vacanze in attesa di concentrarsi di nuovo sul campo, per macinare gol e per puntare ancora tanti altri meritatissimi trofei.

