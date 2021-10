Lokomotiv Mosca - Galatasaray, gaffe russa: sul tabellone appare la formazione del Bayern Monaco

Serataccia per la Lokomotiv Mosca impegnata ieri, come Lazio e Marsiglia, nella terza giornata di Europa League. La squadra allenata da Markus Gisdol è uscita sconfitta per mano del Galatasaray ma non solo. Prima dell'inizio del match non sono mancati i problemi: durante la presentazione delle formazioni ufficiali infatti invece dell'11 del Galatasaray sul tabellone dello stadio è comparso il 10, perché la formazione mancava di Lewandowski, del Bayern Monaco, squadra che i russi hanno incontrato il 27 ottobre della passata stagione. Chi ben comincia...

Lazio, Luis Alberto e la panchina indigesta: arriva il like contro Sarri

Tracollo contro il Bodo Glimt, la prima de Il Romanista: "Traditi" - FOTO

TORNA ALLA HOME