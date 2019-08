Preliminari Champions, passano Ajax e Bruges: Lazio in prima fascia in EL

Buone notizie per la Lazio. Dopo l'Olympiacos, anche l'Ajax e il Bruges trionfano nel preliminare di Champions. Risultati che si ripercuotono anche sul sorteggio per i gironi di Europa League, con la squadra di Inzaghi che sarà testa di serie. L'appuntamento è per venerdì alle 13 presso il Grimaldi Forum di Montecarlo, dove la Lazio scoprirà le avversarie del proprio girone, essendo inserita in prima fascia.

Pubblicato il 28/08/2019 ore 23