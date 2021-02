Atalanta - Lazio, Lazzari: "C'era voglia di rivalsa. Ora festeggiamo noi"

Manuel Lazzari, inrtervenuto ai microfoni di Dazn, ha comentato cosìla vittoria della Lazio contro l'Atalanta: "C’era grande voglia di rivalsa a perché mercoledì non meritavamo la sconfitta. Oggi era tosta, sapevamo che l’Atalanta va a due mila all’ora. Sapevamo ciò che dovevamo fare e l’abbiamo dimostrato in campo. Qualche parola nel finale? Sono cose cose di campo. Non è successo nulla di particolare. In Coppa Italia hanno festeggiato loro e adesso è toccato a noi. Il calcio è così. Siamo molto contenti per la quinta vittoria consecutiva in campionato. Abbiamo preso un bel ritmo. Continuità? Durante la settimana devi correre, mangiare bene e gestire le energie. Molti di noi oggi hanno giocato con antidolorifici. Europei? Non lo decido io. Darò tutto per la Lazio poi se arriva la chiamata di Mancini meglio ancora".

Pubblicato il 31/01 alle ore 17:11