Calciomercato Lazio | In attacco pochi intoccabili e su Dia...

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è più intoccabile Boulaye Dia, in attacco sono diversi i giocatori sotto esame, vanno considerati anche in bilico anche Noslin e Tchaouna. Nessuna decisione definitiva, questo va specificato, ma l’idea di ascoltare offerte e di non chiudere se ne dovessero arrivare di congrue. Il senegalese era partito forte, poi ha rallentato: sei gol e due assist fino a novembre, poi solo tre reti e un’assistenza da novembre a oggi. L’ultimo centro risale a oltre un mese fa, era il 15 febbraio, contro il Napoli all’Olimpico. La sensazione è che Dia fatichi senza Castellanos e non è un caso che il suo rendimento sia calato proprio con l’assenza prolungata del Taty.

VALUTAZIONI - Però la Lazio sta facendo alcune riflessioni, perché Dia compirà 29 anni a novembre, questa può essere l’ultima estate dalla quale ricavare una plusvalenza e reinvestire poi su un profilo diverso. Dipenderà anche da Baroni, ma se l’idea dovesse essere quella di proseguire con il 4-2-3-1 anche il prossimo anno (ammesso che sia ancora Baroni il tecnico, come a oggi pare comunque probabile), forse si potrebbe virare su un trequartista puro, un giocatore tecnico, capace di cucire il gioco tra le linee.

SCENARIO - Il feeling tra la Lazio e Dia non è più quello di qualche mese fa, la sua situazione verrà rivalutata a fine stagione, ma la posizione del senegalese non è quella dell’intoccabile. Dia aveva avuto diversi approcci dalla Premier in passato, è un mercato che può tornare di moda, così come quello francese. La Lazio valuta l’attaccante circa 15 milioni di euro, Dia è costato poco più di 11 milioni pagabili tra un anno e mezzo, l’obiettivo - in caso di addio - è quello di realizzare comunque una plusvalenza.

Pubblicato 24/03