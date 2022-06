Calciomercato Lazio, Muriqi - Galatasaray: Okan telefona all'attaccante

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'argomento Vedat Muriqi è sempre molto apprezzato in Turchia. In particolare in questi giorni il Pirata viene accostato con più frequenza al Galatasaray, riportando di contatti più frequenti tra il club di Istanbul e la Lazio. Secondo la rassegna stampa di Radiosei inoltre ci sarebbe stata anche una telefonata di Okan Buruk, ormai prossimo a diventare allenatore del Gala, allo stesso Muriqi: l'ex centrocampista dell'Inter ha già allenato il kosovaro al Rizespor e ha provato a convincerlo a sbarcare in giallorosso. Anche il neo ds dei turchi Cenk Ergun (che ha sostituito Pasquale Sensibile) è al lavoro per imbastire la trattativa con la Lazio. L'offerta del Mallorca non si avvicina ai 12 milioni fissati per il riscatto e neanche ai 10 che i biancocelesti potrebbero accettare. Il Galatasaray, da questo punto di vista, potrebbe mettere sul piatto una cifra migliore, potendo anche contare sulla cessione di Bafetimbi Gomis una volta concluso l'affare.

Pubblicato 22.06