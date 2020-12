Champions League, Lazio-Bayern Monaco: le date degli ottavi di finale

La Lazio ha conosciuto quella che sarà la sua avversaria agli ottavi di Champions League. La squadra di Inzaghi sfiderà i campionissimi del Bayern Monaco. All'andata i biancocelesti giocheranno in casa all'Olimpico, il ritorno invece è in programma in Germania all'Allianz Arena. Queste le date dei match, appena ufficializzate sui canali ufficiali della Uefa:

Andata ottavi di finale:

Lazio-Bayern Monaco, 23 febbraio.

Ritorno ottavi di finale:

Bayern Monaco-Lazio, 17 marzo.

