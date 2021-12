Immobile, la sfortuna non finisce: positivo al Covid, altro stop

RASSEGNA STAMPA - Non è bastato sottoporsi alla quarantena nella speranza che i risultati non fossero i medesimi di Jessica. Ieri Ciro Immobile è risultato positivo al Covid-19. Sono giorni che il capitano della Lazio effettua tamponi risultando di conseguenza negativo. Questa volta però, non è riuscito a scamparla. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la positività è stata riscontrata dapprima con un antigenico, e poi, confermata anche da un molecolare. Altro stop dunque per il centravanti biancoceleste a cui, dopo gli infortuni ravvisati nei mesi scorsi, la positività al Covid gli ha stroncato in maniera definitiva questa prima parte di stagione.

LO SCENARIO - Martedì scorso, Immobile e la moglie Jessica avevano partecipato alla cena di Natale della Lazio. Successivamente il bomber si era isolato mercoledì, dopo l’allenamento pomeridiano svolto a Formello, appena aveva saputo che Jessica era risultata positiva. Da allora si è sottoposto alla quarantena, rispettando i protocolli alla lettera. Durante la settimana si è sottoposto a vari tamponi, tutti risultati negativi, tranne quello di ieri. I compagni, non essendo stati a contatto con lui per cinque giorni, non sono stati sottoposti a screening, finora non è suonato nessun allarme. Quello che è certo è che Sarri e la Lazio non avranno Immobile per la gara di domani col Venezia. Si riabbracceranno nel 2022, sempre che si negativizzi in tempo.

Pubblicato il 21/12