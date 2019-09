Lazio, col Parma sai come si fa: caccia alla 7° vittoria consecutiva in casa

La Lazio riparte dal Parma, riparte dallo Stadio Olimpico, dalle mura amiche. Non potrebbe essere altrimenti dopo le sconfitte fotocopia subìte a Ferrara prima e a Cluj poi. Acqua già passata, domani sera si gioca di nuovo. Inutile piangersi addosso, la stagione è appena cominciata e sarebbe deleterio mandare tutto all'aria. Tempo per rimettere le cose a posto ce n'è eccome. Il Parma come nuova occasione per rinascere, il Parma per tornare a vincere e mantenere la striscia di imbattibilità casalinga contro i ducali. Nelle ultime sei sfide giocate allo Stadio Olimpico (non consecutive a causa della retrocessione in Serie D del Parma nel 2015), infatti, la Lazio è uscita sempre vincitrice, segnando in totale 16 gol e subendone solo 4. Per trovare una vittoria ducale bisogna tornare alla stagione 2009/2010: la Lazio di Ballardini sconfitta 2-1 da un Parma neopromosso. Da lì in poi solo vittorie fra le mura amiche dell'Olimpico. Perché mai cambiare la tradizione?

Di seguito le ultime sei sfide giocate dalla Lazio in casa contro il Parma:

2018/2019 - Lazio - Parma 4-1

2014/2015 - Lazio - Parma 4-0

2013/2014 - Lazio - Parma 3-2

2012/2013 - Lazio - Parma 2-1

2011/2012 - Lazio - Parma 1-0

2010/2011 - Lazio - Parma 2-0

