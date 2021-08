Lazio, Fares escluso dal ritiro in Germania: il retroscena

La Lazio ha iniziato la seconda parte del ritiro pre campionato. Dopo Auronzo di Cadore nella giornata di ieri i biancocelesti sono volati a Marienfeld, non tutti però: alcuni calciatori sono rimasti infatti a Formello. Tra questi anche Mohamed Fares. L'esclusione sapeva di bocciatura da parte di Sarri ma forse il motivo per il quale l'algerino non è partito con la squadra potrebbe essere un altro. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Fares durante la breve vacanza in Francia è stato derubato dei suoi documenti e per questo non è potuto partire insieme alla squadra. Visti i tempi ristretti non c'è stato modo per risolvere la questione e permettere al giocatore di unirsi ai compagni. Non si tratterebbe quindi di una scelta tecnica.

Pubblicato ieri alle 11:55