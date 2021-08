Calciomercato Lazio, Luiz Felipe resta e "manda" Demiral all'Atalanta

RASSEGNA STAMPA - Demiral alla Lazio poteva diventare una strada plausibile e concreta solo ad una condizione: nel caso in cui Luiz Felipe andasse via. Ma il brasiliano non si muove, è il titolare di Sarri e non vuole lasciare la Lazio. L'Atalanta per lui ha offerto una ventina di milioni, pochi per Lotito - che ne chiede almeno 30 -, e così la Dea ha virato su Demiral, erde di Romero, destinato al Tottenham per 50 milioni di euro più bonus. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, il turco ha dato l'ok al trasferimento a Bergamo e la Juventus ha aperto al prestito con diritto di riscatto per 25-30 milioni di euro. Alla fine, con tutta probabilità andrà così: Romero agli Spurs, Demiral all'Atalanta e Luiz Felipe ancora alla Lazio.

Calciomercato Lazio, Hudson-Odoi come ala: può arrivare in prestito

Torna alla home page