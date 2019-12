Lazio - Juventus, la Supercoppa si avvicina: programma della vigilia - FT

Lazio e Juventus si affronteranno sabato in campionato, con sullo sfondo la finale di Supercoppa Italiana. Dopo 15 giorni, precisamente il 22 dicembre alle 17.45 italiane, le due squadre si contenderanno il trofeo allo Stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad, in Arabia Saudita. Per quanto riguarda l'arrivo nello stato arabo la Lazio anticiperà la Juventus di un giorno. I biancocelesti voleranno a Riad il 20 dicembre, 24 ore prima rispetto alla conferenza stampa di presentazione, mentre i bianconeri arriveranno soltanto alla vigilia del match. La squadra di Inzaghi avrà come campo di allenamento lo stadio dello Shabab FC, quella di Sarri l'impianto dell'Al Hilal, club in cui milita l'ex Giovinco. Di seguito riportiamo la mappa diffusa dalla Lega Serie A con i luoghi di riferimento della stessa Lega, di Lazio e Juventus.

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO - JUVENTUS, IL TOUR DELL'OLIMPICO CON ZAPPULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 4/12 ore 15.30