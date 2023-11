Lazio, Lotito: "Da sempre combattiamo la violenza sulle donne. Vogliamo valorizzare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente a Palazzo Chigi per la cerimonia di illuminazione della scritta "Non sei sola!", il presidente della Lazio Claudio Lotito ha espresso la propria posizione, e della società biancoceleste, contro la violenza sulle donne. Il patron capitolino ha sottolineato la lotta costante per diffondere i valori umani e sportivi: "Noi non solo possiamo, ma facciamo già diverse cose per combattere questo fenomeno. Andiamo nelle scuole per educare i ragazzini alla cultura della legalità. Noi come club Lazio stiamo facendo molto, abbiamo sempre fatto molto. Nel Consiglio di Amministrazione della Lazio c'è il presidente della Fondazione Shoah, c'è il professor Gambino. E io stesso sono nella commissione Segre. Noi vogliamo valorizzare questo aspetto del rispetto dell'essere umano, del rispetto della donna e del rispetto di questi valori che oggi purtroppo si sono persi. Lo sport è importante e fondamentale per poterli riaffermare".

Pubblicato il 24/11 alle 21.32