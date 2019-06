Lazio - Luis Alberto, pronto il rinnovo: ma la cessione non è esclusa...

In tanti lo danno per partente, alcuni già per partito definitivamente (è in vacanza nella sua Siviglia), in realtà tra Luis Alberto e Milinkovic chi ha più chance di restare è proprio lo spagnolo. Il sacrificato dovrebbe essere il serbo, il legame di Inzaghi con l'ex Liverpool è profondo, è stato uno dei temi portanti delle varie discussioni Lazio - Inzaghi. Allora via con le prove di rinnovo, con i rapporti ottimi tra la dirigenza biancoceleste e l'entourage dello spagnolo, che poi è lo stesso che cura gli interessi di Jony, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Un prolungamento comunque non escluderebbe la cessione, ma è importante per evitare mal di pancia e permettere alla Lazio di tutelarsi. L'ingaggio di Luis Alberto in quel caso raggiungerebbe la cifra da top player, considerando i 2,5 milioni (oggi è fermo a 2) che andrebbe a guadagnare come i vari Immobile, Milinkovic e Leiva. L'intesa è quella giusta, dal mercato qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane, intanto però il rapporto (almeno contrattualmente) sta per essere prolungato.