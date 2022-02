Lazio, Strakosha può restare: il club apre al rinnovo

RASSEGNA STAMPA - L'addio a fine stagione di Thomas Strakosha non è più così scontato. Il portiere albanese, in scadenza di contratto a giugno 2022, sembrava destinato alla partenza a parametro zero al termine di questo campionato. Adesso sono cambiate le carte in tavola. L'estremo difensore cresciuto nel settore giovanile si è preso la Lazio. Titolare in Serie A e in Europa League e sempre attento sia tra i pali che nel guidare il pacchetto arretrato di Sarri. Nelle ultime 4 partite ha tenuto sempre la porta inviolata, l'ultimo gol subito è quello di Skriniar a San Siro, 383 minuti di imbattibilità. La società capitolina è pronta dunque a trattare il rinnovo con il suo numero 1 che, al momento, non ha offerte irresistibili o di squadre più grandi della Lazio. Tommy firmerebbe e prolungherebbe il suo contratto a patto di essere il titolare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club biancoceleste chiamerà il calciatore nelle prossime settimane per avviare i primi contatti. Il futuro alla Lazio di Strakosha non è una certezza, ma adesso neanche il divorzio è così scontato come prima.

Pubblicato il 15/02