Lazio, Tare: "I problemi sono nati quando abbiamo iniziato allenamenti di gruppo"

Aria di big match, la Lazio affronterà tra una manciata di minuti la Juventus. Ai microfoni di Sky è intervenuto il ds Igli Tare: “Non penso che sia il momento di ragionare con i “se” e con i “ma”. Quello che è stato detto nei giorni scorsi non è una giustificazione, ma dati di fatto. Abbiamo aspettato questa gara con grande entusiasmo, e dobbiamo mettere questo entusiasmo sul campo oggi. A Udine abbiamo visto lo spirito di questo gruppo, deve essere un punto di partenza per questa sera e provare a vincere una partita così difficile. Situazione infortuni? Le prime 4 settimane dopo il lockdown sono state impressionanti, eravamo molto felici della squadra. Quando abbiamo iniziato ad allenarci in gruppo sono successe cose che non ci aspettavamo. Non deve essere un alibi, la squadra c’è e dobbiamo cercare di raggiungere il risultato migliore in questo campionato. Nessuno deve scordarsi della stagione strepistosa che abbiamo fatto. Non ci dobbiamo arrendere, non c’è nessun motivo per farlo. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e cercare di battere di nuovo la Juventus".