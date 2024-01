MOVIOLA | Lazio - Lecce, Ferrieri Caputi rischia un clamoroso errore: gli episodi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Maria Sole Ferrieri Caputi non sporca la prima direzione con errori di grande caricatura ma il suo metro di giudizio è fin troppo fastidioso in termine di sviluppo del gioco. Il direttore di gara di Livorno fischia ogni tipo di fallo, anche quelli più leggeri, interrompendo il gioco troppo spesso. Quando si tratta di ammonire, Ferrieri Caputi lascia correre, come la gomitata di Baschirotto nei confronti di Zaccagni. Nel primo tempo lo estrae solo nel momento in cui si è generato del nervosismo tra Gendrey e il numero 20 biancoceleste, con l'arbitro che ammonisce entrambi. Al 61' un episodio che rischiava di macchiare in modo indelebile la sua prestazione: contatto tra Pellegrini e Kaba, con il terzino della Lazio che contrasta in modo regolare l'ingrsso in area dell'avversario. Check senza conseguenze. Nella seconda frazione di gioco, l'arbitro decide di estrarre i primi cartellini gialli per interventi duri, dimostrando un altro tipo di metro di giudizio rispetto al primo tempo. Nel finale scintille tra Falcone e Immobile, con l'intervento di Pongracic. Ammonizione per il difensore giallorosso e per il capitano, che era diffidato. Anche lui salterà la sfida con il Napoli. A seguire, tutti gli episodi del match.

PRIMO TEMPO

8' - Vicino alla bandierina, a pochi passi dall'area di rigore Gendrey commette fallo e atterra Felipe Anderson, in possesso del pallone, Ferrieri Caputi concede punizione per la Lazio.

17' - Zaccagni viene atterrato da Gendrey in fase di intercettazione. Il numero 20 biancoceleste lamentava il fallo, dopo essere stato trattenuto dal giocatore giallorosso. Ferrieri Caputi lascia scorrere.

19' - Patric viene investito da Almqvist, che lo afferra col braccio bloccandogli la spalla. Il difensore della Lazio finisce a terra, Ferrieri Caputi concede punizione in favore dei biancocelesti. Il fischietto avrebbe potuto ammonire il giocatore del Lecce, vista la conseguente uscita di Patric dal campo di gioco.

28' - Zaccagni in possesso del pallone di gioco viene anticipato da Gendrey che mette davanti il corpo: minimo contatto da gioco, Ferrieri Caputi concede un nuovo fallo in favore del Lecce.

30' - Baschirotto dà una gomitata a Zaccagni. Punibile ma il fischietto non assegna il giallo al numero 6 del Lecce.

45' - Zaccagni in un duello aereo si poggia su Gendrey, con il giocatore del Lecce che lamenta un colpo al volto. Il numero 20 si fa prendere dal nervosismo e prende Gendrey per la maglia, ancora a terra dopo il gioco aereo. Dalla discussione tra i due si genera un parapiglia e Ferrieri Caputi ammonisce entrambi. Giusto l'intervento del fischietto di Livorno che si accorge del comportamento errato dell'esterno biancoceleste. Zaccagni avrebbe potuto evitare assolutamente il gesto nei confronti di Gendrey, perché diffidato, salterà la partita contro il Napoli.

45' - Un minuto di recupero comunicato.

SECONDO TEMPO

54' - Falcone continua a ritardare la rimessa dal fondo, Ferrieri non lo richiama ancora una volta a velocizzare la ripresa di gioco.

61' - Dopo un contrasto tra Pellegrini e Kaba al limite dell'area di rigore, Ferrieri Caputi, indirizzata ad assegnare il penalty viene richiamata dal Var che le comunica di lasciar correre, evitando una grande macchia.

74' Venuti ammonito dopo un intervento duro su Zaccagni che viene colpito sugli stinchi, cadendo e non proseguendo la manovra di gioco.

77' - Ammonito il secondo giocatore della Lazio, Matteo Guendouzi dopo un fallo su Strefezza, abbattuto in ripartenza.

81' - Ramadani ammonito dopo un intervento particolarmente duro su Rovella, dopo un check del Var per un possibile cartellino rosso, viene confermato il giallo per Ramadani.

84' - Fallo durissimo e clamoroso su Romagnoli, colpito alla schiena, nell'area di rigore del Lecce. Ferrieri Caputi non ammonisce Kristovic.

88' - Ammonito Vecino per intervento in scivolata che prende Ramadani anzichè il pallone.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

93' - Dopo uno scontro con Falcone, Immobile viene ammonito per eccessivo nervosismo (nella circostanza giallo anche per Pongracic). Già diffidato, salterà anche lui la partita contro il Napoli, come Zaccagni.