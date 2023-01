MOVIOLA - Lazio - Milan, Di Bello non incide. Ma che errore nella ripresa...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un poker schiacciante della Lazio sul Milan nel match numero 18 diretto da Marco Di Bello con i biancocelesti. Il bilancio con il fischietto della sezione di Brindisi si aggiorna così a 9 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Direzione non impeccabile dell'arbitro pugliese, che nel secondo tempo fischia un calcio di punizione senza concedere il vantaggio ai capitolini, vanificando un contropiede molto promettente per Luis Alberto. Errore evidente che però, ovviamente, non compromette il risultato finale. A seguire, tutti gli episodi disciplinari più rilevanti della gara.

PRIMO TEMPO

8' - Punizione concessa al Milan per un recupero palla giudicato troppo ruvido di Milinkovic-Savic in scivolata: dubbi sulla valutazione di Di Bello, l'entrata del serbo poteva esser valutata decisa ma al limite del regolamento. L'intervento dell'arbitro, peraltro, interrompe un potenziale contropiede per i biancocelesti.

25' - Sbracciata piuttosto palese di Bennacer ai danni di Cataldi: l'ex Empoli viene anche ammonito per aver calciato via il pallone dopo il fischio del direttore di gara.

33' - Fallo tattico di Milinkovic-Savic che argina in modo irregolare la corsa in profondità di Leao: punizione Milan e giallo anche per il serbo.

45' - Blocco di Tonali su Milinkovic-Savic autolanciatosi verso l'area, Di Bello è lì a due passi e lascia correre: proteste vistose del centrocampista laziale.

45' - Segnalati 2 minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

53' - Precipitoso Di Bello nel fischiare il fallo per la Lazio, interrompendo di fatto la volata di Luis Alberto verso la porta: la dinamica dell'azione ha tradito il fischietto pugliese che, resosi conto del mancato vantaggio concesso, chiede scusa ai biancocelesti. Errore significativo in questo caso.

64' - Netto il fallo di Kalulu in occasione del rigore concesso alla Lazio: il francese aggangia lo scarpino di Pedro che arriva per primo sul pallone. Qualche istante di riflessione per Di Bello che poi indica il dischetto senza l'ausilio del Var.

90' - Concessi 3 minuti di extra-time.