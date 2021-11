MOVIOLA - Marsiglia - Lazio, meno male che il Var c'è: intervento decisivo

La Lazio porta via un punto da Marsiglia, con un po' di rammarico per la vittoria sfumata nel finale. Per quanto riguarda la direzione arbitrale tutto avviene nel primo tempo, con un intervento del Var per parte che porta ai primi due gol della partita. In entrambi i casi infatti l'arbitro Sanchez viene richiamato dal Var Martínez che di fatto inverte le decisioni sul rigore per il Marsiglia e il gol del pareggio della Lazio. Di seguito gli episodi più importanti.

PRIMO TEMPO

28’ - Pedro prova a saltare in velocità Rongier che si aiuta con una trattenuta. Per l’arbitro non c’è nulla, perplesso lo spagnolo.

29’ - Cross di Under, Acerbi trattiene Milik che va a terra: l’arbitro fa segno che non c’è nulla, poi inizia un conciliabolo con il Var. Dopo aver rivisto le immagini assegna il rigore al Marsiglia e ammonisce Acerbi.

35’ - Pedro interviene in ritardo su Rongier e becca il giallo.

44’ - Ammonito Immobile per proteste.

50’ - Luiz Felipe tira in porta, Saliba respinge e serve Felipe Anderson che segna. Inizialmente l’assistente tiene la bandierina bassa, poi la alza e l’arbitro annulla il gol: l’intervento del Var rende giustizia poiché quella di Saliba è una giocata e quindi non può essere fuorigioco di Felipe.

SECONDO TEMPO

53’ - Milinkovic appena entrato si presenta davanti a Pau Lopez e spara alto, ma il gioco era fermo per un fuorigioco del centrocampista.

58’ - Milinkovic mette Immobile davanti a Pau Lopez, Ciro lo salta ma viene fermato dal rientro di Luan. Anche in questo caso gioco fermo per fuorigioco.

62’ - Entrata in ritardo di Guendouzi che colpisce Luis Alberto con il gomito sulla spalla. Per l’arbitro Sanchez non c’è nulla.

70’ - Giallo anche per Felipe Anderson che commette fallo su Harit.

78’ - Brutta entrata di Rongier su Immobile, ammonito il centrocampista.

85’ - Harit spinge Pedro e prende l’ammonizione.

94’ - Ammonito Payet per proteste, salterà il Galatasaray per squalifica.

Pubblicato ieri alle 23