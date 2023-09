MOVIOLA | Napoli - Lazio, Colombo in confusione: tutti gli episodi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria di misura della Lazio al 'Maradona' di Napoli che dimentica così le prime due uscite stagionali deludenti. Colombo ha diretto la partita in maniera discutibile, per fortuna senza incidere sul risultato finale. Il direttore di gara si è reso protagonista di alcune sviste, dimostrando spesso di non avere la gara in pugno. A seguire, gli episodi disciplinari più rilevanti.

PRIMO TEMPO

12' - Duello tra Osimhen e Casale al limite dell'area di rigore. Il difensore biancoceleste si contende la palla con il nigeriano e per arrivare prima alza troppo la gamba colpendo l'attaccante avversario. Colombo fischia fallo. Giusta la chiamata.

21' - Immobile prova a scappare sulla fascia sinistra dando vita a un'azione offensiva. Nell'uno contro uno con Rrhamani il difensore partenopeo sbraccia e butta a terra il capitano biancoceleste. Colombo decide di non estrarre il giallo, anche se la sanzione con il cartellino non sarebbe risultata eccessiva.

26' - Il primo giallo della partita è per Mattia Zaccagni. L'attaccante della Lazio è stato ammonito per proteste: si è lamentato di avers subito un fallo non fischiato.

28' - Non segnalato il fuorigioco di Osimhen che disturba Romagnoli e Casale. I difensori spazzano malamente di testa e concedono agli avversari un'altra occasione.

33' - Ammonito anche Rudi Garcia per proteste. Il quarto uomo si è accorto delle troppe lamentele dell'allenatore del Napoli.

48' - Nonostante il tempo di recupero sia finito, il direttore di gara ha permesso ad Anguissa di tirare e concludere l'azione. Grande svista.

SECONDO TEMPO

58' - Luis Alberto subisce fallo al limite dell'area di rigore, clamorosamente Colombo non fischia e il dieci si lamenta vistosamente. Spagnolo ammonito per proteste.

62' - Di Lorenzo atterrato in area di rigore. Il contatto è falloso, ma c'è un giocatore del Napoli in fuorigioco che azzera tutto. La squadra arbitrale non ha avuto bisogno dell'intervento del VAR per gestire l'episodio.

68' - Zaccagni realizza il gol del momentaneo 1-3, ma tutto viene annullato per fuorigioco. Sul passaggio illuminante di Guendouzi, l'arciere parte leggermente in anticipo e di pochissimo finisce oltre l'ultimo difensore (Mario Rui).

70' - Guendouzi segna, ma la posizione passiva di Zaccagni in fuorigioco (il difensore del Napoli, seguendo l'attaccante, ha deviato fortuitamente la sfera facendola arrivare sui piedi del francese) non permette ai biancocelesti di concretizzare il vantaggio. Dopo un primo momento di incertezza, Colombo consulta l'on field review e decide di annullare la rete.

85' - Zaccagni scappa alla difesa e viene abbattuto da un difensore che lo ferma con il braccio largo. Per l'arbitro non c'è fallo.

89' - Ammonito anche Maurizio Sarri. L'allenatore se l'è presa con il direttore di gara che lo ha messo sulla lista dei cattivi.

90'+ 7' - Colombo inverte una rimessa laterale nei pressi dell'area di rigore del Napoli. Per l'arbitro l'ultimo tocco è di Isaksen.