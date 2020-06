Atalanta-Lazio, il precedente: Natali ko in ospedale, Di Canio per il pari

ATALANTA-LAZIO, SI RITORNA - Si riparte per non fermarsi più, per continuare a vivere il sogno ad occhi aperti senza troppi pensieri, solo con le emozioni. Distanti, ma uniti, la Lazio in campo a Bergamo contro l'Atalanta non sarà comunque sola. Quanto è costato questo giorno, questo momento, quindi godiamocelo a mille. Comunque vada, forza Lazio.

IL PRECEDENTE DEL 2005 - Il 3 ottobre 2004 la Lazio di Mimmo Caso per la quinta giornata di Serie A va in scena a Bergamo contro la Dea di Mandorlini. In attacco c'è la coppia Rocchi-Muzzi che dopo appena 33'' va in pressing, ruba palla, ma Taibi si oppone in grande stile sul tiro a giro proprio di Muzzi, che sostituisce l'infortunato Inzaghi. La risposta nerazzurra è affidata a un ex della partita, Albertini, che dalla distanza impegna Sereni, titolare al posto di Peruzzi, sofferente ad un ginocchio. All'11' il portiere biancoceleste non può nulla sul diagonale millimetrico di Gautieri che trova l'angolo per l'1-0. Il gol accende l'entusiasmo atalantino e smonta le certezze della Lazio che rischia di incassare ancora sul destro al volo di Budan di poco fuori. Rocchi e Couto, in mischia, danno la scossa spaventando i padroni di casa che però si salvano sulla linea di porta. È reattivo invece Taibi sulla girata improvvisa di Zauri, altro ex (insieme a Siviglia e Dabo) della gara. Il primo tempo finisce con il vantaggio per la Dea.

PAURA NATALI, SCOSSA DI CANIO - La ripresa si apre con un momento di paura: Bellini si scontra di testa con Natali che resta a terra. Viene portato via in barella e finisce in ospedale per la tac di controllo che riscontra un trauma cranico. Caso cambia: dentro Pandev, fuori uno spento Liverani. Proprio il macedone si mette subito in luce, ma il sinistro è neutralizzato dal solito Taibi. Al 38' Emanuele Filippini lascia il campo a Di Canio dal quale, appena entrato, arriva il corner decisivo per il pareggio: la palla arriva all'altro Filippini, Antonio, appostato fuori area, cross dentro, Budan cicca incredibilmente l'intervento favorendo Muzzi che da solo spinge in rete di destro. La Lazio sfiora anche il raddoppio poco più tardi: il gran tiro di Oddo è sventato da un provvidenziale Taibi che vola e toglie la palla dall'incrocio, mettendo in ghiaccio il pari.

Atalanta - Lazio, 134 gol in due: è guerra d'attacco

Lazio, il discorso del presidente Lotito per caricare la squadra

TORNA ALLA HOME