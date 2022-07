AURONZO GIORNO 9 - Lazio, ottimismo Romagnoli: il rientro si avvicina

Fonte: Da Auronzo di Cadore: Edoardo Zeno

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 - Romagnoli e Akpa passano sul campo principale e, mentre le due squadre sono impegnate nel riscaldamento pre partita, svolgono il test di Cooper ai lati del campo. Il centrale ex Milan corre intorno al campo, acclamato come al solito dalla tribuna, senza troppi problemi fisici nonostante il carico di lavoro considerevole. Il 13 è stato comunque inserito nella distinta della gara contro il Dekani. Quasi impossibile però vederlo in sul terreno di gioco con i compagni. Nella giornata di domani, però, potrebbe tornare già a disposizione di Sarri.

AURONZO - Mancano pochi minuti al calcio d'inizio del secondo test stagionale della Lazio che alle 18 affronterà gli sloveni del Dekani. Non prenderanno sicuramente parte alla sfida Romagnoli e Akpa Akpro che sono arrivati allo Zandegiacomo in anticipo rispetto ai compagni per svolgere un po' di lavoro differenziato sul campetto adiacente a quello principale. Il centrale ex Milan, arrivato sotto le Tre Cime di Lavaredo pochissimi giorni fa aveva saltato anche la seduta mattutina per un affaticamento all'adduttore,