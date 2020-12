Benevento - Lazio, Inzaghi in conferenza: "Poca lucidità, ma la squadra ha provato a vincerla"

La Lazio non va oltre il pareggio con il Benevento, un solo punto per Immobile e compagni. In conferenza stampa è intervenuto il tecnico dei biancocelesti Simone Inzaghi per analizzare il match.

Cosa è mancato stasera alla Lazio?

Oggi è mancata un po’ di scelta e di fame, perché il primo tempo abbiamo giocato bene e dovevamo fare un gol in più. Non dovevamo concedere quel pareggio, la squadra nonostante la stanchezza e la poca lucidità ha provato a vincerla nel secondo tempo. Loro sono organizzati e ben disposti in campo, ci hanno creato diversi problemi.

Come ha visto Escalante?

Non mi è dispiaciuto nessuno, i ragazzi hanno provato tutto fino alla fine. Escalante e Luiz Felipe erano a corto di preparazione ma sono andati bene entrambi. Li ho sostituiti poi nel secondo tempo.

Le sostituzioni sono state effettuate troppo tardi?

Probabilmente avrei potuto farle 5 minuti prima. Però il primo tempo era stato molto buono, nel secondo avevo visto i ragazzi, a parte Luiz Felipe ed Escalante, in ottime condizioni.

Il vertice è distante, dove può arrivare questa squadra?

Il primo obiettivo è stato centrato, ed era un obiettivo storico. In campionato ci manca qualche punto ma era prevedibile, giocando così spesso abbiamo delle problematiche. Mi auguro di non perdere altri giocatori, come è successo a Verona dove ho perso Acerbi, Fares e Leiva in un colpo solo. Aspetto il recupero di giocatori importanti come Lulic e Muriqi. Quando potrò scegliere e cambiare i miei giocatori, la Lazio si ripresenterà.