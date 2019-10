Bologna - Lazio, Mihajlovic potrebbe essere in panchina: si attende l'ok

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Come riporta il corrieredellosport.it, gli ultimi controlli effettuati su Mihajlovic avrebbero dato esito positivo. Il tecnico serbo avrebbe dunque ricevuto il via libera dai medici, anche se ancora la sua presenza non è stata confermata ufficialmente. C'è fiducia, Sinisa con tutta probabilità siederà sulla sua panchina per Bologna - Lazio di quest'oggi.

Bologna - Lazio è per forza di cose anche la partita di Sinisa Mihajlovic. L'ex biancoceleste sta lottando già da qualche mese contro la leucemia, un male che lo sta costringendo a vivere questo inizio di campionato lontano dal campo, dai suoi ragazzi, dalla sua passione più grande. Ma uno come Sinisa non può farsi mettere in gabbia. L'ha già dimostrato, presenziando a sorpresa in panchina nella prima di campionato a Verona e ripetendosi la settimana successiva, per Bologna - Spal. Ora, come riporta gazzetta.it, il tecnico serbo non ha intenzione di mancare alla sfida di quest'oggi contro la squadra di Inzaghi. Prima per il suo gruppo, che non vede fisicamente da oltre un mese e che è reduce da un punto in tre partite, poi perché per Mihajlovic la Lazio è la Lazio. Al Dall'Ara non ci saranno tifosi in casa o in trasferta, nessun settore ospiti. Come mai prima d'ora il rossoblu e il biancoceleste si uniranno sotto un'unica bandiera, quella di Sinisa. I sostenitori felsinei e quelli laziali si ritroveranno anche prima della partita per il pellegrinaggio verso il santuario di San Luca: alle 9:30 è previsto il ritrovo sotto l'arco del Meloncello, e alle 11 verrà officiata la messa di preghiera per Sinisa. Ma il bello deve venire dopo.

L'OK DEI MEDICI - Al contrario della prima volta contro il Verona, Mihajlovic non ha aspettato le ultime ore per avvisare la squadra della sua probabile presenza. Va usato ancora il condizionale, perché il serbo dovrà ricevere questa mattina il via libera definitivo dai medici. L'ex difensore sosterrà una visita di controllo in mattinata e poi, se tutti i valori saranno al posto giusto, avrà l'ok dallo staff sanitario per dirigersi verso lo stadio. Come nelle occasioni precedenti non potrà aver alcun contatto con la sua squadra nello spogliatoio. Sarà presente in panchina per il primo e il secondo tempo, prima del ritorno in ospedale. I tifosi laziali stanno partendo per Bologna in massa (sono attesi più di 1000 sostenitori biancocelesti) con la speranza, al momento del loro ingresso al Dall'Ara, di ricevere il regalo più gradito: Mihajlovic in panchina, a salutarli e a battersi il petto come lo scorso maggio all'Olimpico. Si attendono novità.

