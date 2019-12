Cagliari - Lazio, le statistiche: ottimi gli ultimi precedenti contro i sardi

Cagliari - Lazio è un big match per l'alta classifica, potenzialmente altissima per quanto riguarda i biancocelesti. La squadra di Inzaghi chiude il suo 2019 in campionato alla Sardegna Arena, l'ultima partita dell'anno sarà la finale di Supercoppa Italiana a Riad del 22 dicembre. Di seguito le statistiche della sfida contro i sardi.

Sarà la sfida numero 67 in Serie A tra Lazio e Cagliari.

Il bilancio sorride alla Lazio che ha vanta 33 vittorie, 16 pareggi e 17 sconfitte.

Il bilancio in Sardegna vede la Lazio avanti 12 a 10, con l'aggiunta di 11 pareggi.

La Lazio ha vinto 11 delle ultime 12 gare disputate contro i rossoblù.

La stagione scorsa la Lazio ha vinto sia nel girone d'andata che in quello di ritorno: 3-1 all'Olimpico con reti di Milinkovic, Acerbi, Lulic e Joao Pedro e 2-1 alla Sardegna Arena, gol di Luis Alberto, Correa e Pavoletti.

Due stagioni fa a Cagliari finì 2-2, a Pavoletti rispose l’autogol di Ceppitelli, a Barella il fantastico colpo di tacco di Immobile allo scadere.

Per la Lazio sarà l'ultima partita del 2019 in campionato: Lazio - Verona del 22 dicembre è stata spostata all'8 gennaio 2020 perché in quella data i biancocelesti saranno impegnati a Riad per la finale di Supercoppa Italiana.

Settima sfida tra Inzaghi e Maran.

Il bilancio dice 4 vittorie di Inzaghi, 1 di Maran e 1 pareggio.

Oltre al doppio successo della scorsa stagione, nel 2017-18, con Maran sulla panchina del Chievo, Inzaghi si impose anche in quel caso sia all’andata che al ritorno (2-1 a Verona e 5-1 a Roma).

Inzaghi allenatore vanta 4 vittorie e 2 pareggi contro il Cagliari.

Inzaghi da calciatore ha vinto solo 3 dei dodici precedenti, con 3 pari e ben 6 ko.

Inzaghi contro i rossoblù ha all’attivo 3 gol realizzati.

Immobile ha realizzato 7 gol in 8 match disputati contro il Cagliari. Contro i sardi l'attaccante ha firmato anche la sua prima rete in Serie A, nel 2012, quando indossava la maglia del Genoa.

Di questi 7 ben 5 Immobile li ha realizzati con la maglia biancoceleste: due doppiette nelle sfide di andata del 2016-17 e 2017-18 e il gol già citato nella penultima partita giocata da Ciro a Cagliari.

Numeri positivi anche per Lulic, a segno 3 volte contro gli isolani, mentre a 1 troviamo Bastos, Parolo, Milinkovic, Acerbi, Luis Alberto e Correa.

Nel Cagliari Joao Pedro e Pavoletti sono i miglior marcatori con 2 gol.

