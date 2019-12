Cagliari - Lazio, Tare: "Lo Scudetto non fa paura, ma abbiamo altri obiettivi"

Cagliari per proseguire la striscia di una vittoria contro una diretta concorrente e dare un’altra spallata alla Champions League. Anche se i tre punti alla Sardegna Arena aprirebbero per la Lazio scenari difficilmente immaginabili a inizio stagione. A Sky Sport il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare ha presentato così la sfida: “Serve grande umiltà. Le aspettative sono cambiate e in questi giorni ho sentito discorsi che secondo me sono fuori luogo. Siamo consapevoli del lavoro fatto negli ultimi anni. Questo gruppo ha talento e forza, dobbiamo andare passo dopo passo e tenere i piedi per terra. Lo Scudetto non fa paura, ma abbiamo degli obiettivi. Prima raggiungiamo quelli, poi se a tre o quatto giornate dalla fine siamo in lotta allora non ci nascondiamo e proviamo anche a vincerlo. Ma è un discorso prematuro e chi vuole bene a questa squadra deve restare cauto”.