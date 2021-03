Calciomercato, Borré-Gremio nulla di fatto: la società fa marcia indietro

La decisione era nell'aria, adesso è arrivata la conferma: Santos Borré non andrà al Gremio. La società brasiliana ha infatti ritirato l'offerta per il giocatore. Il patron del club aveva dato una sorta di ultimatum al colombiano che ancora non ha preso una decisione definitiva sul suo futuro visto l'interesse di altri club, tra cui anche la Lazio. Alla fine la società, sui suoi canali social, ha deciso di fare un passo indietro: "Il Gremio annuncia il ritiro formale dall'acquisizione di Rafael Santos Borré. La decisione si basa sull'insicurezza generata dall'esitazione dell'atleta, che fa sorgere il dubbio sullo scopo, la disposizione e la volontà dell'atleta di entrare a far parte della nostra squadra", si legge sul comunicato.

O Grêmio anuncia desistência formal na contratação do atleta Rafael Santos Borré. A decisão se fundamenta na insegurança gerada na hesitação do atleta, o que proporciona dúvida quanto ao propósito, disposição e vontade do mesmo em integrar o nosso elenco. https://t.co/vyk6OK5RPG — Grêmio FBPA (@Gremio) March 31, 2021

