Calciomercato Lazio, Allan su operazione e futuro: "L'Everton..."

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo una stagione complicata, l'Everton si è salvato alla penultima nel match con il Crystal Palace. Un campionato complicato per i Toffees che però alla fine hanno esultato per aver evitato l'incubo. Tra i protagonisti c'è stato Allan, ex Udinese e Napoli accostato alla Lazio da qualche mese dove potrebbe ritrovare Sarri. Il centrocampista è ai box come rivela lui stesso. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, i continui dolori agli adduttori erano diventati insopportabili e così dopo la salvezza il giocatore è entrato in sala operatoria. Il centrocampista avrà bisogno di altre sei settimane di convalescenza prima di poter tornare a correre normalmente. Poi si penserà al futuro che secondo i rumors potrebbe essere a Formello con Sarri, che lo conosce dai tempi del Napoli. Il giocatore, però, non si sbilancia e dice di non aver ricevuto nessuna proposta: «Io penso che il mio destino professionale rimarrà immutato. Resterò all’Everton, per quello che ne so: io in Inghilterra ci sto bene». Il brasiliano ha un altro anno di contratto con il club inglese e il classe'91 sembra voler rispettarlo ma nel calciomercato le cose possono cambiare. Se poi dovesse chiamare Sarri...