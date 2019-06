Calciomercato Lazio, asse Roma - Genova: si tratta per Romulo e Biraschi

Dopo l’affare Romulo, l’asse Roma - Genova potrebbe tornare a produrre operazioni di mercato. In realtà il riscatto dell’italo - brasiliano (2 milioni di euro) che sembrava scontato fino a poche settimane fa, è ancora in bilico: come spiega la rassegna di Radiosei i termini scadranno intorno al 20 giugno. È probabile che le due società discutano però principalmente del trasferimento di un altro giocatore attualmente in forza al Genoa: Davide Biraschi. Il difensore 24enne piace molto alla Lazio, anche per la sua capacità di adattarsi sia nella difesa a tre che in quella a quattro (può fare sia il centrale che il terzino). Quel che è certo è che la difesa biancoceleste ha bisogno di qualche rinforzo, anche perché le uniche certezze sono Acerbi, Radu e Luiz Felipe. Nei mesi scorsi si sono fatti anche altri nomi, come quello di Cardoso del Boavista (18enne promettente) e Koundè del Bordeaux che però ha una valutazione troppo elevata (20 milioni) nonostante la sua giovane età (20 anni).

