Calciomercato Lazio, bagarre con l'Inter per Kumbulla: nerazzurri in pole

CALCIOMERCATO LAZIO - L'Inter scatta ma la Lazio non molla e rilancia: entrano nel vivo le trattative con il Verona per Kumbulla. Marotta sarebbe arrivato a offrire 30 milioni, più i cartellini di Salcedo (già in prestito agli scaligeri) e un giovane della Primavera. I biancocelesti non si spingerebbero oltre i 20/22 più Andrè Anderson, valutato 10 dalle aquile ma non più di 4/5 da Setti del Verona. I nerazzurri sono ora in vantaggio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, e Lotito e Tare non hanno intenzione di rilanciare ulteriormente: pensano di aver fatto il massimo. Il difensore ha da tempo l'accordo con i capitolini, ma sarebbe impossibile rifiutare l'Inter. L'incontro tra i presidenti di lunedì non ha portato a novità e le Aquile potrebbero dunque defilarsi.

LE MOSSE – La Lazio ha cominciato a guardarsi attorno, arriverà comunque un centrale che affiancherà Acerbi, Luiz Felipe, Radu, Vavro, Patric e Bastos, (che resterà fino a scadenza nel 2021). Wallace, di ritorno dal Braga, verrà piazzato, mentre per l'attacco Borja Mayoral del Real, (per il quale i biancocelesti sperano in uno sconto vista la scadenza di contratto nel 2021), ha scavalcato Luis Suarez, con il Watford che vorrebbe scatenare un'asta su di lui. Arriveranno 6/7 rinforzi, tra difesa, attacco e vice Strakosha. I biancocelesti riflettono sul budget da investire per non sfigurare in Champions. Tutto ruota anche attorno a Milinkovic, inseguito dalle big europee. Qualora il serbo dovesse partire, i soldi a disposizione sarebbero molti di più e I nuovi volti potrebbero arrivare a 8/10.

