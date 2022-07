Calciomercato Lazio, c'è l'intesa per Provedel: cosa manca per la chiusura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il mercato in entrata della Lazio non si ferma. Mancano alcune pedine per rendere ancor più competitiva la rosa a disposizione di Sarri. Il prossimo colpo biancoceleste dovrebbe essere un altro portiere. L'arrivo di Maximiano dal Granada non basta. Il nome più caldo resta quello di Ivan Provedel. La Lazio ha finalmente trovato l'accordo con lo Spezia sulla base di 4 milioni di euro, bonus compresi. L'estremo difensore classe '94 spinge per il trasferimento nella Capitale e ha già l'accordo con il club biancoceleste per un contratto quinquennale da circa 800 mila euro più bonus. L'operazione Provedel, però, è strettamente legata a Dragowski. L'arrivo di Ivan alla corte di Sarri è legato a quello del polacco in Liguria. Lo Spezia ci sta provando da tempo ma il portiere della Fiorentina non è ancora convinto al 100%, per questo lo Spezia sta valutando anche altri profili. La trattativa, però, può chiudersi già nei prossimi giorni.

