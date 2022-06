Calciomercato Lazio, Carnesecchi avanti a piccoli passi: la situazione

La Lazio e l'Atalanta continuano a trattare, c'è ancora differenza tra domanda e offerta: ecco cosa manca per arrivare all'accordo.

Fonte: MarcoValerio Bava-Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio continua a trattare Marco Carnesecchi. L’infortunio del portiere non ha cambiato i piani, resta lui la prima scelta, ma l’accordo con l’Atalanta ancora non c’è. Sarri è categorico, vuole il classe 2000, lo considera una colonna per il presente e il futuro della Lazio, nonostante l’infortunio alla spalla che terrà ai box per quattro mesi circa. Lotito - dopo aver parlato con il chirurgo che ha operato il giocatore - ha deciso di andare avanti e ha messo sul piatto un’offerta da circa 11 milioni di euro, comprensivi di bonus. La formula proposta dalla Lazio è quella del prestito annuale con obbligo di riscatto. L’Atalanta, dal canto suo, è ferma a una richiesta di 15 milioni di euro, pronta a scendere intorno ai 12 milioni, se i biancocelesti accettassero di inserire una percentuale sulla futura rivendita di almeno il 20%. Lotito per ora non ha aperto, considera troppo elevata una simile percentuale che andrebbe a incidere pesantemente sul ricavato di un’eventuale futura cessione di Carnesecchi. Lazio e Atalanta torneranno ad aggiornarsi già nelle prossime ore, il portiere ha detto sì ai biancocelesti, ha un accordo economico con il club capitolino e ha fatto capire all’Atalanta la sua volontà di approdare alla corte di Sarri. Si registra un cauto ottimismo, ma c'è ancora diversa strada da fare per arrivare al traguardo.

Pubblicato il 21/06 a 00:00