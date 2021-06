Calciomercato Lazio, casting in difesa: rispunta anche Lovato

Il mercato si infiamma, Tare lavora sottotraccia per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi desiderati. Un altro reparto che dovrebbe essere rivalutato è quello difensivo. Se sul centrosinistra della difesa a quattro sarriana sono punti fermi Acerbi e Radu, sul centrodestra le alternative sembrano essere meno. Luiz Felipe sta lavorando a Barcellona per fortificare la caviglia destra che lo ha tenuto fuori per un'intera stagione, alle sue spalle c'è il solo Vavro, di rientro dal prestito all'Huesca. Lo slovacco verrà valutato in ritiro, se dopo Inzaghi non dovesse convincere nemmeno Sarri, si cercherà una soluzione altrove per lui.

In quel caso la Lazio sarebbe costretta ad intervenire sul mercato. La pista Maksimovic si è raffreddata, nonostante il suo agente sia Ramadani, lo stesso di Sarri, e il giocatore si svincoli a parametro zero il 30 giugno. La società sta valutando altri profili, fra i quali, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, quello di Matteo Lovato, classe 2000, esploso con Juric al Verona. La Lazio lo ha inseguito già nella sessione invernale, i prezzi elevati però (la richiesta era di 20 milioni), hanno compromesso la fattibilità dell'operazione. Il profilo piace ma sulle sue tracce ci sono anche Napoli e Atalanta.

TERZINI - Le riflessioni riguardano anche le fasce basse. Tanti calciatori a disposizione da una parte e dall'altra, le valutazioni sono in corso. A destra ci sono Marusic, Lazzari e Patric, a sinistra invece Fares, il nuovo acquisto Kamenovic e i rientranti Lukaku e Durmisi. La Lazio sta valutando Hysaj, pupillo di Sarri, che potrebbe essere utile sia a destra che a sinistra. Van Aanholt del Crystal Palace è l'altro nome caldo, ma prima servono delle uscite. Fares piace al Torino, la Lazio lo valuta 8 milioni di euro, Lazzari non è più intoccabile e Inzaghi starebbe pensando a lui per sostituire Hakimi.